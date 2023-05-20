Аэропорт турецкого Газиантепа отменил рейсы из-за неопознанного объекта

АНКАРА. КАЗИНФОРМ - Аэропорт города Газиантеп на юго-востоке Турции 12 часов не обслуживал рейсы из-за неопознанного объекта в воздушном пространстве, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на trthaber.com.

Радар пассажирского самолета, прибывшего в аэропорт Газиантепа в полночь, обнаружил неопознанный объект на высоте 9000 футов.

По соображениям безопасности руководство аэропорта приняло решение временно прекратить обслуживание рейсов. После того, как пилоты сообщили о ситуации в диспетчерскую вышку Газиантепа, самолет был направлен в Адану. Другие рейсы из аэропорта Газиантепа также были перенаправлены в Адану и Шанлыурфу.

С момента инцидента отменено 18 рейсов.

Полеты в аэропорту Газиантепа возобновились через 12 часов.

Информации о том, что это мог быть за объект, пока нет.