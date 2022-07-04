Аэропорт столицы внедрил безбилетную оплату парковки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 1 июля на территории столичного аэропорта действует безбилетная оплата услуг стоянки автомобилей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Шлагбаумом управляет камера, фиксирующая въезд и выезд авто, и пропуск на парковку осуществляется с помощью алгоритма распознавания номера авто с точностью в 99%.

Внедрение системы избавляет от бумажных или пластиковых билетов, и ведет к сокращению операционных расходов, углеводородного следа, вирусных заболеваний и значительно улучшает клиентский опыт.

Программное обеспечение позволяет интегрироваться с платежными системами и приложениями. На сегодня оплатить парковку можно несколькими способами: посредством приложений Kaspi QR, Halyk QR, наличными средствами, банковской картой с помощью платежных терминалов, расположенных в зданиях аэропорта.

В скором времени появится возможность оплаты через мобильное приложение «NQZ», система сможет списывать необходимую сумму автоматически.