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    12:52, 04 Июль 2022 | GMT +6

    Аэропорт столицы внедрил безбилетную оплату парковки

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 1 июля на территории столичного аэропорта действует безбилетная оплата услуг стоянки автомобилей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

    Шлагбаумом управляет камера, фиксирующая въезд и выезд авто, и пропуск на парковку осуществляется с помощью алгоритма распознавания номера авто с точностью в 99%.

    Внедрение системы избавляет от бумажных или пластиковых билетов, и ведет к сокращению операционных расходов, углеводородного следа, вирусных заболеваний и значительно улучшает клиентский опыт.

    Программное обеспечение позволяет интегрироваться с платежными системами и приложениями. На сегодня оплатить парковку можно несколькими способами: посредством приложений Kaspi QR, Halyk QR, наличными средствами, банковской картой с помощью платежных терминалов, расположенных в зданиях аэропорта.

    В скором времени появится возможность оплаты через мобильное приложение «NQZ», система сможет списывать необходимую сумму автоматически.


    Теги:
    Аэропорт Транспорт Астана
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