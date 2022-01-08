НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аэропорт столицы работает в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе организации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С начала ЧС в Республики Казахстан Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев не переставал работать. Все службы воздушной гавани столицы перешли на усиленный режим работы. Рейсы отменяются по решению авиакомпаний. Все вопросы касательно задержек, отмены, для перебронирования рейсов просим обращаться в колл-центры авиакомпаний», - говорится в информационном сообщении.

Сегодня 8 января 2022 года из/в Нур-Султан иностранными авиакомпаниями планируется выполнение 6 международных рейсов в/из города Дубай, Минск, Калининград.

Информация по международным и внутренним рейсам будет обновляться ежедневно.



