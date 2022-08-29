Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Астана (Нур-Султан)
Аэропорт столицы не продает авиакеросин на пассажирские рейсы – заявление
29 Августа 2022 16:06

Аэропорт столицы не продает авиакеросин на пассажирские рейсы – заявление

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В АО «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев» прокомментировали сообщение департамента Агентства по защите и развитию конкуренции РК по городу Нур-Султану, который проводил анализ состояния конкуренции на рынке розничной реализации авиационного топлива за период 2020-2021 гг. Об этом передает МИА «Казинформ».

«АО «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев» оказывает аэродромные и наземные услуги местным и иностранным перевозчикам, в том числе реализовывает авиаГСМ. При этом доля аэропорта в заправках пассажирских рейсов составляет менее 3%. Аэропорт реализовывает авиационный керосин для грузовых рейсов и малочисленных чартеров. Основные авиакомпании заправляют собственный авиакеросин (Air Astana, Scat и др.). Ценообразование авиабилета не входит в компетенцию аэропорта, данную информацию могут предоставить авиакомпании, которые непосредственно заправляют воздушные судна собственным авиационным керосином. В связи с тем, что аэропорт не продает авиационный керосин на пассажирские рейсы, влияние цен на авиационный керосин, который реализовывает аэропорт, на стоимость авиабилетов отсутствует», - заявили в пресс-службе аэропорта.

Ранее сообщалось, что по итогам анализа на рынке розничной реализации авиационного топлива, в действиях АО «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев» усмотрены признаки нарушения законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции в части применения разных цен к равнозначным соглашениям с субъектами рынка.


Новости по теме
Аэропорт Актау заподозрили в завышении цен на топливо
Авиарейсами из Астаны пытались вывезти 490 млн тенге наличными в 2022 году
Пандус для автомобилей закрыли в аэропорту Алматы
Читайте также
УЕФА отреагировал на историческое достижение сборной Казахстана
Сборная Казахстана победила футболистов Беларуси и вышла в группу B Лиги наций
Аэропорт Актау заподозрили в завышении цен на топливо
Все билеты на матч «Казахстан – Беларусь» проданы
Незадекларированные iPhone 14 пытались ввезти в Астану из Дубая
Казахмыс представил свои проекты на международной выставке по машиностроению
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 23 сентября
Атырауская и Западно-Казахстанская области представят свою продукцию на ярмарке в Астане
Новости партнеров
Популярное
1 Касым-Жомарт Токаев провел оперативное заседание Совета безопасности
2 Маулен Ашимбаев прокомментировал вопрос о возможном массовом приезде россиян в Казахстан
3 Озвучены сроки выдвижения кандидатов в Президенты РК
4 УЕФА отреагировал на историческое достижение сборной Казахстана
5 Где смотреть трансляцию матча Казахстан — Беларусь в Лиге наций

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Казахстан успешно воплощает свои рекомендации в сфере международного диалога
Санат Кушкумбаев
Визит главы Китая говорит о стратегической важности Казахстана
Архив