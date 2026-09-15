Аэропорт Стамбула введет в эксплуатацию новую взлетно-посадочную полосу

Новая полоса позволит увеличить пропускную способность аэропорта и повысить эффективность выполнения внутренних и восточных рейсов, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Анкаре.

Четвертая основная взлетно-посадочная полоса аэропорта Стамбула будет введена в эксплуатацию 18 сентября. В церемонии открытия ожидается участие президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщил министр транспорта и инфраструктуры Абдулькадир Уралоглу.

По его словам, после ввода новой полосы общее количество взлетно-посадочных полос в аэропорту достигнет шести, включая четыре основные и две резервные. В настоящее время воздушная гавань располагает тремя основными и двумя резервными полосами.

Новая полоса станет первой в аэропорту, ориентированной с востока на запад. Ее длина составляет 2 820 метров, ширина — 45 метров.

По словам Уралоглу, новая инфраструктура аэропорта прежде всего будет способствовать более эффективному обслуживанию внутренних рейсов и воздушных маршрутов в восточном направлении. Ожидается сокращение времени руления воздушных судов и продолжительности полета, что позволит авиакомпаниям экономить топливо и время.

Кроме того, восточно-западная ориентация полосы должна повысить гибкость работы воздушной гавани при различных погодных условиях. Власти рассчитывают также увеличить запасы безопасности при взлетах и посадках и повысить показатель своевременного выполнения рейсов.

Министр отметил, что аэропорт Стамбула уже обеспечивает авиасообщение более чем с 340 направлениями при сотрудничестве свыше 110 авиакомпаний. Ранее воздушная гавань стала первым аэропортом в Европе, где одновременно эксплуатировались три независимые основные взлетно-посадочные полосы.

Введение четвертой основной полосы рассматривается турецкими властями как очередной этап расширения инфраструктуры транспортно-логистического объекта и увеличения его операционных возможностей.

Ранее мы писали, что аэропорт Стамбула установил исторический рекорд по числу ежедневных рейсов и пассажиров.