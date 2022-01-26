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Аэропорт Стамбул возвращается к нормальной работе после снегопада
26 Января 2022 15:11
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СТАМБУЛ. КАЗИНФОРМ – Аэропорт Стамбул возвращается к нормальной работе после снегопада. Ситуация в воздушной гавани постепенно нормализуется, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Анадолу».
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По словам, гендиректора турецкой аваиакомпании Turkish Airlines Билала Экши в воздушной гавани начали постепенно выполняться рейсы.
« В среду, 26 января, из аэропорта Стамбул с 07:00 до 13:00 (прилет и вылет) запланирован 131 рейс. Пожалуйста, перед прибытием в аэропорт проверьте статус вашего рейса на нашем веб-сайте», - написал он в Twitter.
Сведения о рейсах пассажиры Turkish Airlines могут получить, пройдя по ссылке.
Рейсы ранее были приостановлены из-за обильного снегопада.
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