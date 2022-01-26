+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -15 °С
Алматы: 0 °С
USD 434.34 EUR 491.93
RUB 5.56 CNY 68.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Аэропорт Стамбул возвращается к нормальной работе после снегопада

26 Января 2022 15:11
Поделиться:
Аэропорт Стамбул возвращается к нормальной работе после снегопада

СТАМБУЛ. КАЗИНФОРМ – Аэропорт Стамбул возвращается к нормальной работе после снегопада. Ситуация в воздушной гавани постепенно нормализуется, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Анадолу».

Новости по теме
Такого скачка в Литве еще не было: 9490 новых случаев коронавируса и 12 смертей
Беларусь планирует выпустить собственную вакцину от COVID-19 до конца года Неустойчивая погода ожидается 27 января в Казахстане В ФРГ зафиксированы новые максимальные показатели заражения коронавирусом

По словам, гендиректора турецкой аваиакомпании Turkish Airlines Билала Экши в воздушной гавани начали постепенно выполняться рейсы.

« В среду, 26 января, из аэропорта Стамбул с 07:00 до 13:00 (прилет и вылет) запланирован 131 рейс. Пожалуйста, перед прибытием в аэропорт проверьте статус вашего рейса на нашем веб-сайте», - написал он в Twitter.

Сведения о рейсах пассажиры Turkish Airlines могут получить, пройдя по ссылке.

Рейсы ранее были приостановлены из-за обильного снегопада.

Подписывайтесь на наш канал:

#Турция   #Погода   #Мировые новости   #Авиация  
Поделиться:
Новости по теме
Такого скачка в Литве еще не было: 9490 новых случаев коронавируса и 12 смертей
Беларусь планирует выпустить собственную вакцину от COVID-19 до конца года
Неустойчивая погода ожидается 27 января в Казахстане
В ФРГ зафиксированы новые максимальные показатели заражения коронавирусом
Популярное
1 Правительство РК приняло постановление в отношении выплат за аренду жилья
2 Долг «Самрук-Казына» составляет почти 18 млрд долларов - депутат
3 Полномочия главы БРК досрочно прекращены
4 Два пистолета нашли полицейские Алматинской области, осматривая заброшенное здание
5 Назначен новый руководитель управления внутренней политики Алматинской области
6 В дачном массиве Тараза минно-розыскная собака обнаружила гранатомет и гранаты
Читайте также
Тропический шторм обрушился на юго-восток Африки, есть жертвы
В ФРГ зафиксированы новые максимальные показатели заражения коронавирусом
Правительство РК приняло постановление в отношении выплат за аренду жилья
Долг «Самрук-Казына» составляет почти 18 млрд долларов - депутат
Полномочия главы БРК досрочно прекращены
Два пистолета нашли полицейские Алматинской области, осматривая заброшенное здание
Назначен новый руководитель управления внутренней политики Алматинской области
В дачном массиве Тараза минно-розыскная собака обнаружила гранатомет и гранаты
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив