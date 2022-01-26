Аэропорт Стамбул возвращается к нормальной работе после снегопада

СТАМБУЛ. КАЗИНФОРМ – Аэропорт Стамбул возвращается к нормальной работе после снегопада. Ситуация в воздушной гавани постепенно нормализуется, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Анадолу».

По словам, гендиректора турецкой аваиакомпании Turkish Airlines Билала Экши в воздушной гавани начали постепенно выполняться рейсы.

« В среду, 26 января, из аэропорта Стамбул с 07:00 до 13:00 (прилет и вылет) запланирован 131 рейс. Пожалуйста, перед прибытием в аэропорт проверьте статус вашего рейса на нашем веб-сайте», - написал он в Twitter.

Сведения о рейсах пассажиры Turkish Airlines могут получить, пройдя по ссылке.

Рейсы ранее были приостановлены из-за обильного снегопада.