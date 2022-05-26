26 Мая 2022 16:00

Аэропорт Петропавловска выставят на торги в третий раз

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аэропорт Петропавловска два раза пытались передать в доверительное управление. Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов сообщил, что в ближайшее время имущество аэропорта вновь выставят на торги, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На вторых торгах стартовая цена была в два раза ниже. На третий конкурс, по словам главы региона, имущество аэропорта выставят по прежней стоимости.

«Прошли два конкурса. Никто не вышел. Поэтому мы возвращаемся к прежней цене – 5,6 млрд тенге. Будет объявлен еще один конкурс, возможно, желающий появится», - сказал К.Аксакалов.

Аким области добавил, что ежегодно бюджет на содержание аэропорта тратит до 200 млн тенге.

«Аэропорт функционирует. Но служба авиационной безопасности все время говорит, что там нужно много чего сделать. Нужна нефтебаза, чтобы летали большие самолеты, в вечернее время, что позволит увеличить количество перевозок. Это возможно при существенном инвестировании. Там должно работать большое количество специалистов. К сожалению, мы пока не можем нести такие расходы. Нужны инвесторы, которые бы делали бизнес. Изучали бы полеты, выходили на международные авиалинии, договаривались с авиаперевозчиками – это целый процесс. Акимат этим не может заниматься», - подчеркнул К.Аксакалов.