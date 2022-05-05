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Аэропорт Петропавловска выставили на торги во второй раз
5 Мая 2022 10:42

Аэропорт Петропавловска выставили на торги во второй раз

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Имущество аэропорта Петропавловска снова выставили на торги. На этот раз стартовая цена, по сравнению с предыдущей, ниже в два раза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно информации, размещенной на электронной торговой площадке , имущество аэропорта оценили в 2,8 млрд тенге. Два месяца назад речь шла о 5,6 млрд тенге.

Если торги состоятся, то аэропорт передадут в доверительное управление на три года с последующим правом выкупа. Условия тендера не изменились. Инвестор должен сохранить профиль деятельности аэропорта в течение 10 лет с даты заключения договора, поддерживать сертификат годности аэродрома, обеспечивать соблюдение норм и требований безопасности, оснастить территорию аэропорта противопожарными средствами, соблюдать требования к системе антитеррористической защиты объектов. Одно из условий – вложение инвестиций в сумме 1,5 млрд тенге в течение 10 лет с предоставлением аудиторского отчета на начало каждого последующего года.

Торги пройдут 12-го мая. Допускается продажа единственному участнику.

Сейчас из аэропорта Петропавловска, имеющего статус международного, осуществляются полеты в Нур-Султан и Алматы семь и пять раз в неделю, соответственно. Рейсы субсидируемые.


Автор:
Корреспондент

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