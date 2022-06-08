8 Июня 2022 22:19

Аэропорт Петропавловска в третий раз оказался на торгах

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Власти Северо-Казахстанской области не теряют надежды передать в доверительное управление аэропорт Петропавловска. Имущество воздушной гавани выставили на торги в третий раз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Объявление о проведении тендера по передаче аэропорта в доверительное управление с правом последующего выкупа появилось на сайте gosreestr.kz . Стартовая цена 5,6 млрд тенге. По такой же стоимости аэропорт пытались передать под управление на первых торгах в марте, на вторых - сумма была снижена вдвое.

По сравнению с первыми торгами срок доверительного управления увеличили с 3 до 5 лет. Профиль деятельности должен сохраняться 10 лет с даты заключения договора. За этот период инвестиции должны быть не менее 1,2 млрд тенге. В условиях первых торгов были указаны 1,5 млрд тенге вложений.

Доверительный управляющий должен обеспечить соблюдение норм и требований пожарной безопасности и техники безопасности, требований к охране, к системе антитеррористической защиты, оснащение территории аэропорта противопожарными средствами, наличие квалифицированных специалистов, использовать объект только по целевому назначению, не допускать его разбора и ликвидации.

О намерении выставить аэропорт на торги в третий раз недавно говорил аким области Кумар Аксакалов. По его словам, на содержание воздушной гавани бюджет несет ежегодно до 200 млн тенге расходов.

Заявки на участие в торгах принимаются до 24 июня. При этом допускается продажа единственному участнику. Прошлые два тендера не разыграли из-за отсутствия желающих взять аэропорт в доверительное управление.

Тендер по передаче в доверительное управление - форма торгов с использованием веб-портала реестра в электронном формате, при которых учредитель обязуется на основе предложенных им исходных условий заключить договор с тем из участников тендера, кто предложит наивысшую выкупную цену за объект.