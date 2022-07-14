14 Июля 2022 17:50

Аэропорт Петропавловска передали в доверительное управление

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аэропорт Петропавловска с четвертой попытки передали в доверительное управление с правом выкупа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Тендер признан состоявшимся. В доверительное управление сроком на пять лет имущество аэропорта Петропавловска передали за 2,8 млрд тенге. Допускалась продажа единственному участнику торгов.

Доверительный управляющий должен сохранить профиль деятельности на срок 10 лет с даты заключения договора, обеспечить соблюдение норм и требований пожарной безопасности и техники безопасности, требований к охране, к системе антитеррористической защиты, оснащение территории аэропорта противопожарными средствами, наличие квалифицированных специалистов, использовать объект только по целевому назначению, не допускать его разбора и ликвидации.

Первый раз имущество аэропорта выставили на торги в марте. За это время стоимость его варьировала между 2,8 и 5,6 млрд тенге.

В управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог подчеркнули, что аэропорт во время процедуры передачи в доверительное управление будет работать в штатном режиме.