Аэропорт Нурсултан Назарбаев увеличил пассажиропоток международных линий на 26 %

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев в январе-июне 2018 года обслужил 2 млн 145 тысяч 154 пассажира, что превышает показатель за аналогичный период 2017 года на 17 %, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании.

За первые шесть месяцев 2018 года международный аэропорт увеличил пассажиропоток на внутренних направлениях на 12 %, услугами аэропорта воспользовались 1 млн 346 тысяч 578 человек. Кроме того, в январе-июне текущего года воздушная гавань столицы обслужила 798 тысяч 576 пассажиров международных воздушных линий, улучшив результат начала 2017 года на 26 %.

В первом полугодии 2018 года из аэропорта Астаны выполнено 14 тысячи 353 самолетовылетов (+11 % к показателю первых шести месяцев 2017 года).

Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев, являясь одним из современнейших аэропортов Евразийского континента, ежесуточно встречает и выпускает до 160 рейсов.

Максимальная пропускная способность столичного аэропорта составляет 2 500 пассажиров в час. Из аэропорта осуществляет регулярные рейсы казахстанские и зарубежные авиакомпании по 21 внутреннему и 36 международным направлениям.

В 2017 году пассажиропоток аэропорта впервые превысил 4 млн человек.