Аэропорт Нурсултан Назарбаев сообщил о задержке 14 рейсов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с плохими метеоусловиями (сильная метель) задерживается несколько авиарейсов из/в Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев, сообщил корреспонденту МИА «Казинформ» PR-менеджер пресс-службы аэропорта Женис Ахметжанов.

На настоящий момент 9 рейсов задерживаются по причине позднего прибытия воздушного судна из других городов: это два рейса авиакомпании «FlyArystan» (Павлодар, Москва) и 7 рейсов авиакомпании «Эйр Астана» (Алматы – два рейса, Кызылорда, Шымкент – два рейса, рейсы из Актобе и Уральска).

Также задерживается вылет пяти рейсов – четыре рейса а/к «Эйр Астана» в Алматы, и один рейс а/к «Аэрофлот» по направлению в г. Москва.

«Из-за сильных порывов ветра (от 15 м/сек и выше) не допускается обработка воздушных судов противообледенительной жидкостью в целях безопасности полетов», - уточнили в пресс-службе.

Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев работает в штатном режиме.