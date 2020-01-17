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вчера 20:25
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Аэропорт Нурсултан Назарбаев сообщил о задержке 14 рейсов
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с плохими метеоусловиями (сильная метель) задерживается несколько авиарейсов из/в Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев, сообщил корреспонденту МИА «Казинформ» PR-менеджер пресс-службы аэропорта Женис Ахметжанов.
На настоящий момент 9 рейсов задерживаются по причине позднего прибытия воздушного судна из других городов: это два рейса авиакомпании «FlyArystan» (Павлодар, Москва) и 7 рейсов авиакомпании «Эйр Астана» (Алматы – два рейса, Кызылорда, Шымкент – два рейса, рейсы из Актобе и Уральска).
Также задерживается вылет пяти рейсов – четыре рейса а/к «Эйр Астана» в Алматы, и один рейс а/к «Аэрофлот» по направлению в г. Москва.
«Из-за сильных порывов ветра (от 15 м/сек и выше) не допускается обработка воздушных судов противообледенительной жидкостью в целях безопасности полетов», - уточнили в пресс-службе.
Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев работает в штатном режиме.
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