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Аэропорт Нурсултан Назарбаев сообщил о задержке 14 рейсов

17 Января 2020 09:48
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Аэропорт Нурсултан Назарбаев сообщил о задержке 14 рейсов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с плохими метеоусловиями (сильная метель) задерживается несколько авиарейсов из/в Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев, сообщил корреспонденту МИА «Казинформ» PR-менеджер пресс-службы аэропорта Женис Ахметжанов.

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На настоящий момент 9 рейсов задерживаются по причине позднего прибытия воздушного судна из других городов: это два рейса авиакомпании «FlyArystan» (Павлодар, Москва) и 7 рейсов авиакомпании «Эйр Астана» (Алматы – два рейса, Кызылорда, Шымкент – два рейса, рейсы из Актобе и Уральска).

Также задерживается вылет пяти рейсов – четыре рейса а/к «Эйр Астана» в Алматы, и один рейс а/к «Аэрофлот» по направлению в г. Москва.

«Из-за сильных порывов ветра (от 15 м/сек и выше) не допускается обработка воздушных судов противообледенительной жидкостью в целях безопасности полетов», - уточнили в пресс-службе.

Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев работает в штатном режиме.


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Ключевые слова: Транспорт, Погода,
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Автор:

Жанара Мухамедиярова

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