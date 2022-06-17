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    09:37, 17 Июнь 2022 | GMT +6

    Аэропорт Нурсултан Назарбаев признан лучшим региональным аэропортом в ЦА и СНГ

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев признан лучшим региональным аэропортом в Центральной Азии/СНГ на World Airport Awards. Награду вручили в пассажирском терминале ЭКСПО в Париже 16 июня 2022 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев».

    «Мы поздравляем Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев с их успехом в получении этой важной награды как лучший Региональный аэропорт в Центральной Азии/СНГ в 2022 году. Последние два года были чрезвычайно трудными для аэропортов по всему миру, которым приходилось справляться со многими ограничениями COVID-19 и резким падением спроса на путешествия. Поскольку воздушные перевозки быстро возвращаются к нормальному уровню, задача обеспечения самых высоких стандартов успешно решается здесь, в Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев», - сказал генеральный директор Skytrax Эдвард Плейстед.

    World Airport Awards (мировая награда аэропортов) является самой престижной наградой в индустрии аэропортов, клиенты которой проголосовали в крупнейшем ежегодном глобальном опросе об удовлетворенности клиентов аэропортов.

    «Награда считается эталоном качества для мировой индустрии аэропортов, оценивая обслуживание клиентов и удобства в более чем 550 аэропортах мира. Опрос и награды независимы от какого-либо контроля или влияния аэропортов. Мы рады получать эту высшую награду», - сказал председатель Правления АО «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев» Габит Тажимуратов.

    Награды основаны на анкетах World Airport Survey (мировое исследование аэропортов), заполненных клиентами аэропорта более чем 100 национальностей в течение восьми месяцев исследования.

    Исследование оценивает качество обслуживания клиентов в аэропорту и эффективность ключевых показателей – от регистрации, прилета, трансфера, покупок, безопасности/паспортного контроля при выходе на посадку.


    Теги:
    Центральная Азия СНГ Общество Аэропорт Франция Транспорт Астана
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