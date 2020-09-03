Аэропорт Қорқыт ата оштрафован Антимонопольным комитетом
КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ – Государственное коммунальное предприятие «Кызылордатеплоэлектроцентр» (КТЭЦ) и аэропорт Қорқыт ата привлечены к административной ответственности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК.
«Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Кызылординской области возбудил 2 административных производства в отношении филиала «Казалы-Теміржолжылу» ГКП «КТЭЦ» и АО «Аэропорт Қорқыт ата» за несоблюдение обязанностей определенных подпунктом 15) пункта 2 статьи 26 Закона РК «О естественных монополиях», в частности за неисполнение тарифной сметы за 2019 год, по части пятой статьи 164 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях», - сообщили в ведомстве.
Субъекты привлечены к административной ответственности с наложением штрафа на общую сумму в размере 2,5 млн тенге.
В настоящее время постановления департамента о наложении административного штрафа не вступили в законную силу, и субъекты вправе обжаловать данные постановления.
Фото: oldru.kyzylorda-news.kz
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