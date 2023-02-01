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Аэропорт Караганды оштрафован на 81 млн тенге

1 Февраля 2023, 12:35
Аэропорт Караганды оштрафован на 81 млн тенге

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - По результатам проведенного департаментом Агентства по защите и развитию конкуренции по Карагандинской области расследования в отношении АО «Аэропорт «Сары-Арка» установлено применение монопольно высоких цен на авиаГСМ по внутренним воздушным линиям в 2018-2019 годах, и возбуждено дело об административном правонарушении, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АЗРК РК.

В связи с чем, постановлением Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Караганды АО «Аэропорт «Сары-Арка» привлечен к административной ответственности и наложен штраф в размере 31 104 912 (тридцать один миллион сто четыре тысячи девятьсот двенадцать) тенге с конфискацией монопольного дохода в размере 50 240 000 (пятьдесят миллионов двести сорок тысяч) тенге.

После вступления в законную силу постановления суда, аэропортом был погашен монопольный доход в размере 50 240 000 (пятьдесят миллионов двести сорок тысяч) тенге.

Административный штраф по определению суда оплачен частями, о чем 30.01.2023 г. аэропорт предоставил письмо в адрес департамента с приложением подтверждающих документов.

Таким образом, в доход государства взыскан штраф в общей сложности на 81 344 912 тенге.

АЗРК ранее опубликовал материал о деятельности аэропорта.


Фото: gov.kz

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