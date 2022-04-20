Аэропорт и ТРЦ заминировали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сообщение о заложенном взрывном устройстве поступило в одно из крупных ТРЦ Алматы и Международный аэропорт, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В полиции Алматы подтвердили, что к ним поступила информация о заложенном взрывном устройстве в торговом центре.

«В настоящее время экстренными службами города организованы эвакуация и проверочные мероприятия. Будут подключены саперные подразделения. Посетители и работники торгового центра эвакуированы на безопасное расстояние», - прокомментировала официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек.

Позже было получено сообщение о минировании Международного аэропорта Алматы.

«Международный аэропорт Алматы подтверждает, что было получено анонимное сообщение о минировании аэропорта. Была проведена эвакуация согласно аварийному плану. В данный момент проводится проверка на предмет обнаружения взрывного устройства», - сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Напомним, в конце марта сообщалось, что в Алматы «заминировали» семь объектов. Как позже выяснилось, ни на одном из указанных объектов взрывных устройств не нашли.