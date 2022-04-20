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    16:07, 20 Апрель 2022 | GMT +6

    Аэропорт и ТРЦ заминировали в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сообщение о заложенном взрывном устройстве поступило в одно из крупных ТРЦ Алматы и Международный аэропорт, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    В полиции Алматы подтвердили, что к ним поступила информация о заложенном взрывном устройстве в торговом центре.

    «В настоящее время экстренными службами города организованы эвакуация и проверочные мероприятия. Будут подключены саперные подразделения. Посетители и работники торгового центра эвакуированы на безопасное расстояние», - прокомментировала официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек.

    Позже было получено сообщение о минировании Международного аэропорта Алматы.

    «Международный аэропорт Алматы подтверждает, что было получено анонимное сообщение о минировании аэропорта. Была проведена эвакуация согласно аварийному плану. В данный момент проводится проверка на предмет обнаружения взрывного устройства», - сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

    Напомним, в конце марта сообщалось, что в Алматы «заминировали» семь объектов. Как позже выяснилось, ни на одном из указанных объектов взрывных устройств не нашли.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Алматы Происшествия
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