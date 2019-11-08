Аэропорт и школу в Семее назовут в честь Абая

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Предложение семейчан о присвоении аэропорту города имени Абая, а образовательным учреждениям Семея имен выдающихся личностей одобрено на областной ономастической комиссии и поддержано депутатами Восточно-Казахстанского областного маслихата, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Информационный центр г. Семея.

Документы направлены в республиканскую ономастическую комиссию.

В следующем году вся страна будет праздновать 175-летие Абая. В следующем году в области пройдет более 500 мероприятий, посвященных этому знаковому для казахстанцев событию.

Также учебным заведениям Семея будут присвоены имена выдающихся личностей. Так, средняя школа № 2 получит имя Каныша Сатпаева, школа-комплекс №3 - имя Мухтара Ауэзова, школа №34 будет названа в честь легендарного командира Бауыржана Момышулы, школа-гимназия №37 – в честь Ыбырая Алтынсарина, школа №39 – в честь Алихана Бокейханова, школа №47 – в честь Ахмета Байтурсынова, школа №49 – в честь Абая, Пригородная средняя школа – в честь Жусипбека Аймауытова.

Это дань памяти известным казахстанцам, внесшим вклад в развитие страны. Молодое поколение должно знать историю и чтить имена тех, кто своим трудом и достижениями прославил родную землю.

Напомним, 26 апреля 2019 года в ходе встречи с представителями интеллигенции города Семея в рамках рабочей поездки в Восточно-Казахстанскую область Президент отметил , что историческую дату – 175 лет со дня рождения Абая Кунанбайулы – необходимо отметить на достойном уровне.

В ходе рабочей поездки в ВКО Касым-Жомарт Токаев посетил родину великого Абая - урочище Жидебай, отдав дань уважения гениальному мыслителю казахского народа.

«Этому сакральному месту нужно придать высокий статус, сделать его популярным местом паломничества так же, как в России это сделали с родиной Пушкина, в Великобритании - Шекспира, в Германии - Гёте», - подчеркнул он.

30 мая 2019 года Глава государства подписал Указ «О праздновании 175-летнего юбилея со дня рождения Абая Кунанбайулы».