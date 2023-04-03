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Аэропорт Атырау оштрафовали на 1,7 млн тенге за некачественные услуги пассажирам

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
3 Апреля 2023, 11:25
Аэропорт Атырау оштрафовали на 1,7 млн тенге за некачественные услуги пассажирам Фото: caspianlife.kz

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Комитетом гражданской авиации продолжается работа по привлечению к административной ответственности субъектов гражданской авиации за нарушений требований действующего законодательства Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета гражданской авиации.

Так, АО «Авиационная администрация Казахстана», в рамках осуществления контроля и надзора за качеством услуг (работ) наземного обслуживания, 27 декабря 2022 года была проведена внеплановая инспекционная проверка аэропорта Атырау по исполнению и устранению замечаний, выявленных по итогам инспекционной проверки в 2021 году.

В ходе крайней проверки были выявлены нарушения, влияющие на качество оказываемых услуг пассажирам, а именно отсутствие пассажирского лифта, несоответствие законодательным требованиям условий для обслуживания маломобильных пассажиров, а также установлен факт неисполнения плана корректирующих действий на 2021-2022 год.

По результатам проверки было выписано инспекторское предписание и составлен план действий по устранению выявленных замечаний со сроком исполнения в 1 месяц.

Однако, ввиду того, что выявленные замечания не были устранены в срок, АО «АТМА – Аэропорт Атырау и Перевозки» было привлечено к выплате административного штрафа в размере 500 МРП (1 725 000 тенге) за неисполнение инспекторского предписания и несоблюдение действующего законодательства РК.


Атырауская область   Аэропорт   Авиация   Атырау  
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