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Аэропорт Астаны сообщил о закрытии взлётно-посадочной полосы

Редактор:  
Гульмира Байзакова
27 Мая 2023, 09:40
Аэропорт Астаны сообщил о закрытии взлётно-посадочной полосы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международный аэропорт Астаны закроет взлётно-посадочную полосу для очистки ее поверхности от резинового наката на 4 часа 31 мая и 7 июня. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

Обязательные работы по удалению наслоений направлены на обеспечение безопасности полетов и по правилам аэродромного обеспечения в гражданской авиации должны выполняться дважды в год.

Плановая очистка от резинового наката требует закрытия ВПП не менее, чем на 4 часа. В этой связи, аэропорт предварительно определил дни, когда полоса загружена меньше всего. Работы планируют провести 31 мая и 7 июня - с 13:20 до 17:20.

Удаление резиновых наслоений производится химическим способом, при помощи специальной жидкости и щеточной техники.


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