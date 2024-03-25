Аэропорт Астаны предупредил о возможных изменениях рейсов 25 марта

Согласно сообщению столичного аэропорта, ожидается сильный туман на аэродроме до 8:00 25 марта. В связи с этим возможны изменения в расписании некоторых рейсов, передает агентство Kazinform.

— Уважаемые пассажиры, по информации метеорологов, 25 марта на аэродроме столичного аэропорта до 08:00 будет сильный туман. В этот период могут быть внесены изменения в время взлета и посадки некоторых рейсов, — говорится в сообщении.