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    06:20, 25 Март 2024 | GMT +6

    Аэропорт Астаны предупредил о возможных изменениях рейсов 25 марта

    Аэропорт Астаны предупредил о возможных изменениях рейсов 25 марта
    Фото: аэропорт Астаны

    Согласно сообщению столичного аэропорта, ожидается сильный туман на аэродроме до 8:00 25 марта. В связи с этим возможны изменения в расписании некоторых рейсов, передает агентство Kazinform.

    — Уважаемые пассажиры, по информации метеорологов, 25 марта на аэродроме столичного аэропорта до 08:00 будет сильный туман. В этот период могут быть внесены изменения в время взлета и посадки некоторых рейсов, — говорится в сообщении.

    Теги:
    Самолет Астана Аэропорт Общество Задержка и отмена авиарейсов
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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