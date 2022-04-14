09:03, 14 Апрель 2022 | GMT +6
Аэропорт Алматы получил сообщение о заминированном самолёте
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Информация об очередном минировании поступила на электронную почту международного аэропорта Алматы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Как стало известно, неизвестные сообщили о заложенном взрывном устройстве на борту самолета, выполнявшего рейс из Минска в Алматы.
Информацию о минировании самолёта в аэропорту Алматы опровергли.
«После получения информации о минировании воздушного судна была проведена комплексная проверка согласно аварийному плану. Информация о минировании воздушного судна не подтвердилась», - сообщили в ведомстве.
Напомним, в конце марта сообщалось , что в Алматы «заминировали» семь объектов. Среди них был и международный аэропорт Алматы. Из-за данного сообщения было задержано шесть рейсов. Как позже выяснилось ни на одном из указанных объектов взрывных устройств не нашли.