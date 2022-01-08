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    10:58, 08 Январь 2022 | GMT +6

    Аэропорт Алматы не работает до 9 января

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Международный аэропорт Алматы приостановил работу до 9 января, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Информацию подтвердили в пресс-службе международного аэропорта Алматы.

    «Аэропорт Алматы не будет работать до 9 января 2022 года. Если будут дополнительные изменения будет заранее сообщено», - сказали в ведомстве.

    Напомним, на всей территории Казахстана введен режим ЧП до 19 января.

    Алматы был подвергнут массированной террористической атаке. Нет интернета, продолжается антитеррористическая операция.
    Теги:
    ЧП-2022 Алматы
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