Аэропорт Алматы не работает до 9 января

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Международный аэропорт Алматы приостановил работу до 9 января, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Информацию подтвердили в пресс-службе международного аэропорта Алматы.

«Аэропорт Алматы не будет работать до 9 января 2022 года. Если будут дополнительные изменения будет заранее сообщено», - сказали в ведомстве.

Напомним, на всей территории Казахстана введен режим ЧП до 19 января.

Алматы был подвергнут массированной террористической атаке. Нет интернета, продолжается антитеррористическая операция.