10:58, 08 Январь 2022 | GMT +6
Аэропорт Алматы не работает до 9 января
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Международный аэропорт Алматы приостановил работу до 9 января, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Информацию подтвердили в пресс-службе международного аэропорта Алматы.
«Аэропорт Алматы не будет работать до 9 января 2022 года. Если будут дополнительные изменения будет заранее сообщено», - сказали в ведомстве.
Напомним, на всей территории Казахстана введен режим ЧП до 19 января.Алматы был подвергнут массированной террористической атаке. Нет интернета, продолжается антитеррористическая операция.