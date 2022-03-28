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    01:21, 28 Март 2022 | GMT +6

    Аэропорт Актобе возобновляет работу

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    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В соответствии с решением Авиационной администрации Казахстана, аэропорт Актобе возобновляет работу с 28 марта 2022 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу аэропорта города Актобе.

    «В соответствии с решением Авиационной администрации Казахстана, аэропорт Актобе возобновляет работу с 28 марта 2022 года.

    Все ранее выполняемые внутренние и международные рейсы будут восстановлены поэтапно.

    Напоминаем, что по всем вопросам обмена, возврата авиабилетов, переноса времени вылета, следует обращаться по месту их приобретения.

    Аэропорт Актобе в текущем году продолжит развивать маршрутную сеть, путем открытия новых направлений», - сообщила пресс-служба аэропорта Актобе.


    Теги:
    Авиация Аэропорт Главная Общество Актюбинская область
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