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    16:47, 28 Март 2022 | GMT +6

    Аэропорт Актобе возобновил свою работу

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    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Авиационная Администрация Казахстана приняла решение о возобновлении работы аэропорта Актобе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу аэропорта Актобе.

    «Аэропорт Актобе возобновил свою работу. Решение принято Авиационной Администрацией Казахстана. Нотам о закрытии ВПП отменен. Первый рейс выполнит авиакомпания «Qazaq Air» по маршруту Нур-Султан - Актобе. По всем вопросам обмена, возврата авиабилетов, переноса времени вылета следует обращаться по месту их приобретения», - сказано в сообщении пресс-службы аэропорта Актобе.

    Напомним, с 17 марта 2022 года до устранения нарушений была приостановлена эксплуатация взлетно-посадочной полосы аэропорта Актобе.

    Теги:
    Авиация Регионы Казахстана Транспорт Аэропорт Главная Актюбинская область
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