АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Авиационная Администрация Казахстана приняла решение о возобновлении работы аэропорта Актобе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу аэропорта Актобе.

«Аэропорт Актобе возобновил свою работу. Решение принято Авиационной Администрацией Казахстана. Нотам о закрытии ВПП отменен. Первый рейс выполнит авиакомпания «Qazaq Air» по маршруту Нур-Султан - Актобе. По всем вопросам обмена, возврата авиабилетов, переноса времени вылета следует обращаться по месту их приобретения», - сказано в сообщении пресс-службы аэропорта Актобе.

Напомним, с 17 марта 2022 года до устранения нарушений была приостановлена эксплуатация взлетно-посадочной полосы аэропорта Актобе.