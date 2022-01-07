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    18:35, 06 Январь 2022 | GMT +6

    Аэропорт Актобе снова работает в штатном режиме

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аэропорт Актобе снова работает в штатном режиме, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на телеканал «Хабар 24».

    «Аэропорт Актобе освободили от занимавших его бандформирований. Об этом заявили в местном акимате. Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, сейчас она работает в штатном режиме. Рейсы выполняются по графику», - говорится в сообщении телеканала.

    Также стало известно об отмене всех рейсов группы компаний Air Astana до 7 января.

    «Все рейсы отменены до 7 января 14:00 часов в связи с отсутствием интернета, который необходим для проведения инженерных проверок и записи при подготовке самолетов к полетам», - прокомментировали в пресс-службе авиакомпании.

    Ранее сообщалось, что временно приостановлена работа аэропортов в Алматы, Актобе и Актау.


    Теги:
    Аэропорт Общество Актюбинская область
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