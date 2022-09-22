Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мангистауская область
Аэропорт Актау заподозрили в завышении цен на топливо
22 Сентября 2022, 21:43

Аэропорт Актау заподозрили в завышении цен на топливо

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Антимонопольный департамент Мангистауской области начал расследование в отношении акционерного общества (АО) «Международный аэропорт Актау». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Lada.kz.

Антимонопольный орган региона заинтересовала деятельность АО «Международный аэропорт Актау». Ведомством начато расследование по факту злоупотребления монопольным положением, по части установления монопольно высокой цены по авиакеросину, который влияет на повышение цены авиабилетов.

«В случае подтверждения нарушения антимонопольного законодательства, будет рассматриваться вопрос конфискации монопольного дохода с наложением крупного штрафа или направления материалов в правоохранительные органы в рамках уголовного наказуемого деяния», - пояснили в ведомстве.

Фото: lada.kz



Новости по теме
Подрядные организации по строительству и ремонту дорог лишены лицензий в РК
Впервые в Казахстане прошел чемпионат по традиционной стрельбе из лука
Подозреваемый в убийстве юриста задержан – МВД РК
Читайте также
Цены на дрова и древесные пеллеты растут в Германии
Производство свежей рыбы в РК растёт, но выпуск консервированной - падает
Впервые в Казахстане прошел чемпионат по традиционной стрельбе из лука
Видео погони полицейского за своим коллегой в Жанаозене прокомментировали в МВД
Свыше 60 меморандумов с торговыми сетями о снижении торговой надбавки подписано в РК
Автомобиль взорвался в Бейнеу
Уголь подорожал в Казахстане на 11% за год
Услуги такси в Казахстане — одни из самых дорогих среди стран СНГ
Новости партнеров
Популярное
1 Коронавирусом за сутки заболели 12 человек в Казахстане
2 Взрыв автоцистерны с дизтопливом предотвратили в Атырауской области
3 Казахстанский фильм завоевал престижную награду Каннского фестиваля
4 Как мошенники имитируют проблемы с Windows и выманивают данные пользователей
5 Общая протяженность автодорог составляет 96 тысяч км в РК

Лента новостей

Тенденции
Данияр Ашимбаев
Задачей кандидатов в Президенты является продвижение партийных брендов
Еркин Тукумов
Казахстан успешно воплощает свои рекомендации в сфере международного диалога
Архив