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Аэропорт Актау частично закроется на ремонт

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
7 Августа 2023, 17:10
Аэропорт Актау частично закроется на ремонт Фото: instagram.com/aktau_airport_official

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - С 23 сентября по 23 октября запланирован ремонт взлетно-посадочной полосы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу аэропорта Актау.

Международный аэропорт Актау будет закрыт ежедневно с 9.00 до 21.00 на ремонтные работы.

«Проведение текущего ремонта покрытий обусловлено обеспечением безопасности полетов, безопасности воздушных судов и пассажиров. Сроки планируемого ремонта согласованы с авиакомпаниями и выбраны с учетом периода наиболее благоприятных погодных условий и готовности подрядных организаций, а также с учетом спада пикового периода загрузки аэропорта. Рейсы в период текущего ремонта будут перенесены на утреннее и вечернее время, рекомендуется уточнять информацию у представителей авиакомпаний», - отметила пресс-служба аэропорта.

Пассажирам рекомендуют выехать пораньше и заранее пройти онлайн-регистрацию на рейс.


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