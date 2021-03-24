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    18:33, 23 Март 2021 | GMT +6

    Аэродром воздушной гавани Нур-Султана временно закрыли

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с погодными условиями временно закрыт аэродром аэропорта города Нур-Султана. Об этом сообщил пресс-секретарь Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев Анвар Шалекенов, передает МИА «Казинформ».

    «С 16:30 до 20:00 часов аэродром Нур-Султана закрыт для очистки от снега. Также по метеоусловиям аэропорта столицы рейс Кызылорда - Нур-Султан ушел на запасной аэродром в Караганду», - сообщил Анвар Шалекенов.

    Позже стало известно, что столичный аэропорт продлевает закрытие взлетно-посадочной полосы до 24:00 в связи с очисткой от снега.

    «Просим всех пассажиров с пониманием отнестись к работе аэропорта, так как мы делаем всё возможное для безопасности наших пассажиров», - призвал Анвар Шалекенов.


    Ранее сообщалось, что в связи с погодными условиями в столичном аэропорту отменен рейс Нур-Султан – Жезказган. Также два самолета отправлены на запасной аэродром, город Алматы. Это рейсы Шымкент – Нур-Султан, Костанай - Нур-Султан.

    В связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, ограниченная видимость) также закрыты автотрассы по ряду направлений из столицы.


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