Аэродром воздушной гавани Нур-Султана временно закрыли

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с погодными условиями временно закрыт аэродром аэропорта города Нур-Султана. Об этом сообщил пресс-секретарь Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев Анвар Шалекенов, передает МИА «Казинформ».

«С 16:30 до 20:00 часов аэродром Нур-Султана закрыт для очистки от снега. Также по метеоусловиям аэропорта столицы рейс Кызылорда - Нур-Султан ушел на запасной аэродром в Караганду», - сообщил Анвар Шалекенов.

Позже стало известно, что столичный аэропорт продлевает закрытие взлетно-посадочной полосы до 24:00 в связи с очисткой от снега.

«Просим всех пассажиров с пониманием отнестись к работе аэропорта, так как мы делаем всё возможное для безопасности наших пассажиров», - призвал Анвар Шалекенов.





Ранее сообщалось, что в связи с погодными условиями в столичном аэропорту отменен рейс Нур-Султан – Жезказган. Также два самолета отправлены на запасной аэродром, город Алматы. Это рейсы Шымкент – Нур-Султан, Костанай - Нур-Султан.

В связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, ограниченная видимость) также закрыты автотрассы по ряду направлений из столицы.