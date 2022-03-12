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    20:20, 11 Март 2022 | GMT +6

    Аэрация водоемов проводится в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Управлением охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан в целях насыщения кислородом и предотвращения замора рыб в водоемах города начаты противозаморные мероприятия (аэрация) на реке Есиль и ручье Акбулак, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

    Работы проводятся на шести участках: река Есиль - мост «Сарыарка», пешеходный мост «Атырау», район резиденции «Ак Орда», район торгового дома «Рамстор», район участка реки в ж.м. Мичурино; ручей Акбулак - район Гребного канала.

    Для поддержания жизнедеятельности любого водоема главным условием является своевременное насыщение воды кислородом. Снегопады и морозы - настоящая проблема для обитателей водоемов, так как толщина льда на водоемах и высокий снежный покров являются препятствием для поступления кислорода и света в водоемы. Эта проблема может привести к массовому замору рыб.
    С целью предотвращения чрезвычайных ситуаций природного характера и их последствий, которые могут повлечь за собой вред окружающей среде, для сохранения рыбных ресурсов подо льдом, ежегодно проводится аэрация.

    Аэрация проводится путем бурения лунок, насыщения кислородом водоемов с помощью мотопомп (установка для обогащения кислородом), а также установления камышовых сноп. Вода циркулирует из лунок в лунки и при разбрызгивании насыщается кислородом. Проделанные лунки с помощью бура заполняются камышовыми снопами, через внутренние полости которого и поступает кислород в подледную воду водоемов, так как камыш препятствует обратному замерзанию и обеспечивает постоянное обогащение воды кислородом.

    В текущем году на водоемах толщина льда составляет от 55 см до 1 метра.


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