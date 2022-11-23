Адвокаты избитой в лифте астанчанки намерены обжаловать решение суда

23 Ноября 2022, 13:51

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В столичном Доме журналистов состоялась пресс-конференция по делу Елнура Байметова, которого осудили за избиение супруги, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Елнур Байметов осужден за избиение своей супруги Аружан Байметовой. Районный суд №2 назначил ему наказание в виде 4,8 месяцев лишения свободы.

В мае 2022 года в социальных сетях распространили видеозапись, на которой мужчина избивал женщину в лифте. Врачи диагностировали пострадавшей переломы ребер и копчика, компрессионный перелом позвоночника.

«Приговором мы в данный момент довольны. В настоящее время собираем все необходимые документы, так как будем отстаивать интересы своей потерпевшей в апелляционном вышестоящем суде», – сказала адвокат Саида Сулейменова.

Адвокат также выразила благодарность суду и прокуратуре за объективность при рассмотрении дела и за возможность для выступления сторон процесса.