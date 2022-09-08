Адвокаты и представители госорганов проведут бесплатные консультации для жителей Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Во всех городах Казахстана16 сентября одновременно пройдет масштабная общереспубликанская акция «Народный юрист». Каждый желающий сможет бесплатно получить ответ на любой вопрос, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на акимат Нур-Султана.

«Народный юрист» приобрел масштабы республиканской социальной акции, в рамках которой лучшие юристы и адвокаты РК оказывают бесплатную юридическую помощь населению и дают квалифицированные рекомендации.

Мероприятие организовано Агентством РК по противодействию коррупции, сетевым изданием ZAKON.KZ, информационной системой «Параграф», государственными органами, ведущими юристами и адвокатами страны.

В Нур-Султане «Народный юрист» пройдет 16 сентября по адресу: улица Кенесары, 32, на первом этаже здания Государственной академической филармонии им. Е.Рахмадиева. Начало в 16.00 часов.