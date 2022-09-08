РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:37, 07 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Адвокаты и представители госорганов проведут бесплатные консультации для жителей Нур-Султана

    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Во всех городах Казахстана16 сентября одновременно пройдет масштабная общереспубликанская акция «Народный юрист». Каждый желающий сможет бесплатно получить ответ на любой вопрос, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на акимат Нур-Султана.

    «Народный юрист» приобрел масштабы республиканской социальной акции, в рамках которой лучшие юристы и адвокаты РК оказывают бесплатную юридическую помощь населению и дают квалифицированные рекомендации.

    Мероприятие организовано Агентством РК по противодействию коррупции, сетевым изданием ZAKON.KZ, информационной системой «Параграф», государственными органами, ведущими юристами и адвокатами страны.

    В Нур-Султане «Народный юрист» пройдет 16 сентября по адресу: улица Кенесары, 32, на первом этаже здания Государственной академической филармонии им. Е.Рахмадиева. Начало в 16.00 часов.


    Теги:
    Общество Астана
    Сейчас читают
    01:57, 01 Октябрь 2023
    Ремонт котельных завершают в Семее
    01:26, 01 Октябрь 2023
    Спустя 27 лет задержан подозреваемый в убийстве Тупака Шакура
    00:51, 01 Октябрь 2023
    Көрпе Fest провели в Таразе
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!