Адвоката, причинившего ущерб государству в 7 млн тенге, осудили в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области суд вынес приговор в отношении бывшего адвоката областной коллегии адвокатов, обвиняемого в уголовной правонарушении, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы прокуратуры, преступную деятельность адвоката выявили в ходе прокурорской проверки и изучении уголовных дел.

«Адвокату было предоставлено право оказывать гарантированную государственную юридическую помощь и получать за нее оплату из бюджетных средств. Но, видимо, этих средств ему было недостаточно, и он решил незаконно нажиться на данном поприще. Специальные прокуроры провели тщательное расследование и установили, что адвокатом с целью хищения бюджетных средств было подготовлено 117 фиктивных постановлений «Об оплате за услуги защитника» от имени должностных лиц органов уголовного преследования, в которых он указал завышенные объемы следственных действий со своим участием и количество времени, затраченного на их проведение, большинство из которых фактически не проводились», - прокомментировал заместитель прокурора области Мурат Кожамкулов.

Ущерб государству составил 7 млн тенге.

Уголовное дело направили в суд по двум статьям: мошенничество и подделка официальных документов.

Адвокат вину признал полностью. Суд назначил ему наказание в виде 3 лет 6 месяцев ограничения свободы и запретил ему заниматься адвокатской деятельностью сроком на 5 лет. Приговор в законную силу не вступил.