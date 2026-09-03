Адвокат осужден за обещание передать прокурору и судье 5 млн теңге в Актюбинской области

В Актюбинском городском суде № 2 рассмотрено дело в отношении адвоката Р. Габита, по итогам которого вынесен приговор. Решением суда подсудимый приговорен к 4 годам лишения свободы, передает корреспондент Kazinform.

Адвокату предъявлены обвинения по статьям Уголовного кодекса «Мошенничество» и «Подстрекательство к даче взятки». В ходе судебных прений государственный обвинитель сообщил, что подсудимый частично признал предъявленное обвинение, и запросил окончательное наказание в виде 4 лет и 8 месяцев лишения свободы.

— Подсудимый и потерпевший знакомы с 2012 года. Он был защитником его родного брата и также знает о собственном уголовном деле потерпевшего. В 2025 году потерпевший обратился к нему с ходатайством о смягчении уголовного наказания. В то время дело поступило в Актюбинский городской суд № 2. Они встретились в декабре и для смягчения наказания запросили 5 млн теңге. Подсудимый говорил, что два миллиона теңге будут переданы прокурору, а три миллиона теңге — судье, и тогда вопрос решится положительно. Однако в своем выступлении подсудимый заявил, что не пытался никому передавать деньги. Он высказался так лишь для того, чтобы убедить потерпевшего в своих словах, — сказал прокурор.

При изучении материалов дела были продемонстрированы видеозаписи момента задержания адвоката сотрудниками ДКНБ по Актюбинской области.

Приговором суда подсудимый признан виновным по части 3 статьи 24, пункту 1 части 3 статьи 190, части 4 статьи 28, части 2 статьи 367 Уголовного кодекса. По части 3 статьи 24, пункту 1 части 3 статьи 190 назначено 3 года лишения свободы, по части 4 статьи 28, части 2 статьи 367 — 4 года лишения свободы.

— Назначить окончательное наказание в виде 4 лет лишения свободы. Лишить права занимать руководящую должность на государственной службе, в сфере судьи, местного самоуправления, Национального банка и его ведомств, органов регулирования, контроля и надзора финансового рынка, в сфере авиации, в квазигосударственных субъектах пожизненно. Местом отбывания наказания определить учреждение уголовно-исполнительной системы средней безопасности, — сказала судья С. Избагамбетова.

Вина подсудимого доказана показаниями потерпевшего, данными в суде, аудио- и видеозаписями, сделанными во время негласных следственных действий. Также было учтено признание вины подсудимым в период нахождения в статусе подозреваемого. А при обыске в автомобиле было обнаружено 5 млн теңге. Вместе с тем за допущенные нарушения вынесены частные постановления в адрес председателя коллегии адвокатов Актюбинской области и руководителя областного департамента юстиции. Гражданский иск потерпевшего не был удовлетворен. Приговор суда не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что уголовное дело по факту взрыва, произошедшего на автозаправочной станции «Ниет» в городе Кульсары, рассматривается в апелляционном суде.