Адвокат Коллегии адвокатов Шымкента подозревается в посредничестве во взяточничестве

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой города начато досудебное расследование в отношении адвоката Коллегии адвокатов Шымкента по подозрению в совершении коррупционного преступления, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Он подозревается в посредничестве в получении взятки в общей сумме 360 000 тенге следователем Управления полиции Абайского района ДП г.Шымкент за прекращение уголовного дела по факту изнасилования.

Как сообщалось ранее, продолжается досудебное расследование в отношении следователя Управления полиции Абайского района ДП г.Шымкент, подозреваемого в получении взятки за принятие указанного процессуального решения по делу.

Досудебные расследования продолжаются. Окончательное решение в отношении подозреваемых, с определением степени их виновности, будет вынесено судом.