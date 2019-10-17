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Адвокат Коллегии адвокатов Шымкента подозревается в посредничестве во взяточничестве
ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой города начато досудебное расследование в отношении адвоката Коллегии адвокатов Шымкента по подозрению в совершении коррупционного преступления, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Он подозревается в посредничестве в получении взятки в общей сумме 360 000 тенге следователем Управления полиции Абайского района ДП г.Шымкент за прекращение уголовного дела по факту изнасилования.
Как сообщалось ранее, продолжается досудебное расследование в отношении следователя Управления полиции Абайского района ДП г.Шымкент, подозреваемого в получении взятки за принятие указанного процессуального решения по делу.
Досудебные расследования продолжаются. Окончательное решение в отношении подозреваемых, с определением степени их виновности, будет вынесено судом.
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