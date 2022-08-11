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Адвокат Бакытгуль Хаменовой попросил изменить ей меру пресечения на домашний арест
11 Августа 2022 14:35

Адвокат Бакытгуль Хаменовой попросил изменить ей меру пресечения на домашний арест

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Адвокат мотивировал это тем, что два других фигуранта дела находятся под домашним арестом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Атырау продолжается судебный процесс над заместителем акима области Бакытгуль Хаменовой, руководителем управления культуры, развития языков и архивного дела Атырауской области Акылбеком Рыскалиевым и директором ТОО «Балкыту» Умиртаем Адамовым. После выступления представителя прокуратуры слово предоставили адвокатам.

Адвокат Бакытгуль Хаменовой Игорь Вранчев попросил суд изменить меру пресечения своей подзащитной и перевести ее из СИЗО под домашний арест. Он мотивировал это тем, что два других фигуранта дела находятся под домашним арестом.

Адвокат также попросил суд учесть состояние здоровья подсудимой и состояние здоровья ее матери, а также наличие несовершеннолетних детей.

Адвокаты других подсудимых поддержали ходатайство. Не было претензий к удовлетворению ходатайства и со стороны других подсудимых. Выступающая на процессе со стороны обвинения прокурор управления прокуратуры Атырауской области, младший советник юстиции Лаура Асанова попросила суд в ходатайстве отказать. Суд объявит решение по ходатайству адвоката во второй половине дня.

Как ранее сообщалось, Бакытгуль Хаменова не признала предъявленные в ходе суда обвинения.


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