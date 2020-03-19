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Адвокат Актюбинской областной коллегии адвокатов подозревается в мошенничестве
19 Марта 2020 14:32
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АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Департаментом Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции по Актюбинской области расследуется уголовное дело в отношении адвоката Актюбинской областной коллегии адвокатов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по противодействию коррупции.
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Адвокат подозревается в том, что будучи защитником подозреваемых по уголовному делу, под предлогом положительного решения вопроса по делу, путем обмана и злоупотребления доверием родственников подозреваемых завладел их денежными средствами в общей сумме 3 млн. тенге.
В настоящее время проводится досудебное расследование.
Окончательное решение в отношении подозреваемого с определением степени его вины, будет вынесено судом.
Ключевые слова: Актюбинская область, Коррупция,
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