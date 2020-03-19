Адвокат Актюбинской областной коллегии адвокатов подозревается в мошенничестве

АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Департаментом Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции по Актюбинской области расследуется уголовное дело в отношении адвоката Актюбинской областной коллегии адвокатов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по противодействию коррупции.

Адвокат подозревается в том, что будучи защитником подозреваемых по уголовному делу, под предлогом положительного решения вопроса по делу, путем обмана и злоупотребления доверием родственников подозреваемых завладел их денежными средствами в общей сумме 3 млн. тенге.

В настоящее время проводится досудебное расследование.

Окончательное решение в отношении подозреваемого с определением степени его вины, будет вынесено судом.