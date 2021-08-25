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    11:32, 25 Август 2021 | GMT +6

    Адресную соцпомощь с начала года получили более 854 тысяч казахстанцев

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По состоянию на 1 августа 2021 года адресная социальная помощь (далее – АСП) назначена 854,3 тыс. человек из 177,9 тыс. семей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минтруда РК.

    В текущем году на эти цели из бюджета выделено 122,8 млрд тенге.

    АСП назначается гражданам, чей среднедушевой доход на каждого члена семьи составляет ниже 70% от регионального прожиточного минимума.

    Кроме того, в рамках реализации нового механизма оказания АСП во всех регионах страны ведется работа по обеспечению детей дошкольного возраста из малообеспеченных семей гарантированным социальным пакетом (далее – ГСП).

    На 1 августа 2021 года 216 тыс. детей из числа получателей АСП в возрасте от 1 года до 6 лет назначен ГСП в виде наборов продуктов и бытовой химии.

    Напомним, получателям АСП пролонгировали назначение помощи во II, III и IV кварталах 2020 года, также в I, II кварталах 2021 года в связи с действием режима ЧП и ограничительных карантинных мер.

    В настоящее время казахстанцы могут подать заявление на назначение АСП, обратившись в центр занятости населения по месту жительства, а также посредством Портала электронного правительства (egov.kz).

    Теги:
    Соцвыплаты Социальная поддержка Минтруда РК Другие государственные органы Общество
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