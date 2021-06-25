Адресную соцпомощь с начала года получили более 799 тыс. человек
В текущем году на эти цели из бюджета выделено 122,8 млрд тенге.
АСП назначается гражданам, чей среднедушевой доход на каждого члена семьи составляет ниже 70% от регионального прожиточного минимума.
Кроме того, в рамках реализации нового механизма оказания АСП во всех регионах страны ведется работа по обеспечению детей дошкольного возраста из малообеспеченных семей гарантированным социальным пакетом (далее – ГСП).
На 1 июня 2021 года 196,5 тыс. детей из числа получателей АСП в возрасте от 1 года до 6 лет назначен ГСП в виде наборов продуктов и бытовой химии.
Напомним, получателям АСП пролонгировали назначение помощи во II, III и IV кварталах 2020 года, также в I, II кварталах 2021 года в связи с действием режима ЧП и ограничительных карантинных мер.
В настоящее время казахстанцы могут подать заявление на назначение АСП, обратившись в центр занятости населения по месту жительства, а также посредством Портала электронного правительства (egov.kz).