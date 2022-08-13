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Адресную социальную помощь получат 994 семьи в Атырауской области
13 Августа 2022 13:59

Адресную социальную помощь получат 994 семьи в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырауской области в текущем году адресную социальную помощь получат 994 семьи. Об этом сообщил руководитель областного управления координации занятости и социальных программ Азамат Мамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Адресную социальную помощь получат 5 555 человек из 994 семей региона на сумму 258 млн тенге. Из них обусловленная денежная помощь выдана 4 576 гражданам 775 семей, безусловная денежная помощь – 1 142 гражданам 247 семей. То есть обусловленная денежная помощь оказывается семьям, имеющим не менее одного трудоспособного члена семьи при условии заключения и добросовестного исполнения социального контракта. А безусловная денежная помощь предоставляется семьям с нетрудоспособными гражданами или с единственным трудоспособным членом семьи при отсутствии возможности трудоустройства по объективным причинам», - сообщил Азамат Мамбетов.

Согласно анализу категорий получателей адресной социальной помощи, дети до 18 лет составляют 66,4%, безработные – 3,2%, имеющие работу при обращении за помощью – 12,9%, независимые работники – 0,7%, пенсионеры – 0,7%, инвалиды всех групп – 0,9%, студенты – 3,6%, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком – 10,7%, прочие – 0,9%.

«Число трудоспособных лиц из числа получателей обусловленной денежной адресной социальной помощи – 1 326 человек. Из них 38 – независимые работники, 720 – имеющие работу на момент обращения, 180 – зарегистрированные в качестве безработных в центре занятости, 388 – в отпуске по уходу за ребенком», – сказал А. Мамбетов.

Также 1 310 детей в возрасте от 1 до 6 лет из числа семей, получающих адресную социальную помощь, получили гарантированные социальные пакеты на общую сумму 56 млн 600 тыс. тенге.


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