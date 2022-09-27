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Адресную помощь получили 7 780 учащихся Атырауской области

Автор:  
Виктор Сутягин
27 Сентября 2022, 20:43
Адресную помощь получили 7 780 учащихся Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Адресную помощь получили 7 780 учащихся Атырауской области. Об этом сообщила заместитель руководителя управления образования региона Айнагуль Дуйсекенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Помощь была оказана в виде приобретения одежды, учебных принадлежностей, а в семи районах - деньгами на приобретение школьной формы. Всего помощь была оказана 7 780 школьникам. Дополнительно для учащихся школ, подведомственных Атыраускому городскому отделу образования, была направлена заявка на выделение денежных средств в размере 326 млн тенге. После выделения средств из местного бюджета детям, оставшимся без попечения родителей, из семей, имеющих право на получение адресной социальной помощи, из семей, требующих экстренной помощи, деньги будут перечислены на счет родителей»,- сообщила Айнагуль Дуйсекенова.
В Атырауской области 65 тысяч учащихся 1-4 классов, 2 тысячи старшеклассников и 61 студент из семей, получающих адресную помощь, обеспечены горячим питанием.


Атырауская область   Образование   Соцвыплаты  
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