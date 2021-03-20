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    20:00, 19 Март 2021 | GMT +6

    Адресная социальная помощь выплачена 7 529 семьям в Кызылординской области

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    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - В Кызылорде с начала года адресную социальную помощь получили 7 529 семей. Из числа получателей помощи трудоустроено 1828 человек. Из них 812 трудоустроены на постоянную работу. Об этом в ходе брифинга на информационной площадке Региональной службы коммуникаций сообщила руководитель областного управления координации занятости и социальных программ Гаухар Калмакова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Кызылординской области.

    «Помимо государственных пособий, социальной помощи, ежегодно проводятся благотворительные акции. В прошлом году более 14 тыс. семей, нуждающихся в помощи, получили продукты питания и предметы быта на сумму 161 млн тенге. Также методом «Асар» 20 малообеспеченных многодетных семей получили жилье. А в этом году в рамках проекта «Марафон добрых дел» помощь оказана более 1000 семьям. На днях в регионе республиканские благотворительные фонды «Халық» и «Береке» представили социальный проект «Халық берекесі». Этот проект позволит вывести из «кризисной» ситуации семьи, нуждающиеся в помощи. В настоящее время проводится координационная работа», - сказала Гаухар Амангельдиевна.

    Кроме того, через Портал социальных услуг гражданам с ограниченными возможностями выдано 1600 штук технических средств реабилитации.


    Теги:
    Социальная поддержка Кызылорда Кызылординская область Общество
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