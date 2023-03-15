Адресная социальная помощь будет предоставляться в Казахстане по-новому с 2025 года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Черта бедности для назначения адресной социальной помощи будет определяться медианным доходом вместо прожиточного минимума. Об этом сообщила министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова, представляя проект Социального кодекса на пленарном заседании Сената, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы изучили подходы, применяемые в странах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития. Сегодня черта бедности в США составляет 40% от медианного дохода, в Канаде – 50%, в Швеции, Норвегии, Дании, Австрии, Германии и Франции – 60%. Мы также намерены внедрить этот опыт», - сказала Тамара Дуйсенова.

Министр пояснила, что если прожиточный минимум обеспечивает физиологическое восстановление человека, медианный доход – это средний прожиточный минимум, покрывающий фактические потребительские расходы населения в целом.

«С 2025 года адресная социальная помощь будет предоставляться гражданам, имеющим доходы ниже среднего медианного. Вместе с адресными мерами это обеспечит семьям возможность выхода из трудной жизненной ситуации», – добавила Тамара Дуйсенова.