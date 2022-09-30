Адреса приема иностранцев для присвоения ИИН изменились в городах Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Госкорпорация «Правительство для граждан» сообщила об изменении адресов приема иностранных граждан для присвоения ИИН. По новым адресам будут принимать только иностранных граждан, передает МИА «Казинформ».

«Ранее в связи с увеличением обращений иностранцев в ЦОНы, госкорпорацией было принято решение об обслуживании граждан в отдельно усиленных ЦОНах в восьми городах Казахстана. Теперь же посетители смогут получить услугу «Формирование ИИН иностранцам, временно пребывающим в РК» в специально выделенных для иностранцев пунктах приема», - сообщили в «Правительстве для граждан».

Сотрудники ЦОНов обслуживают только иностранцев по следующим адресам:

г. Астана, пр. Республики, 34, Жастар Сарайы;

г. Алматы, мкр. Шугыла, 347/2, Центр миграционных услуг;

г. Актобе, ул. Татеулы, 5, Жекпе-Жек Сарайы;

г. Костанай, ул. Тауелсиздик, 118/1, Костанайский региональный университет;

г. Павлодар, ул. Павлова, 48/1, отдел миграционной полиции;

г. Петропавловск, ул. Каттая Кеншинбаева, 22, Жастар Сарайы;

г. Уральск, ул. Жангир хана, 160/4, здание акимата.