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    19:34, 29 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Адреса приема иностранцев для присвоения ИИН изменились в городах Казахстана

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Госкорпорация «Правительство для граждан» сообщила об изменении адресов приема иностранных граждан для присвоения ИИН. По новым адресам будут принимать только иностранных граждан, передает МИА «Казинформ».

    «Ранее в связи с увеличением обращений иностранцев в ЦОНы, госкорпорацией было принято решение об обслуживании граждан в отдельно усиленных ЦОНах в восьми городах Казахстана. Теперь же посетители смогут получить услугу «Формирование ИИН иностранцам, временно пребывающим в РК» в специально выделенных для иностранцев пунктах приема», - сообщили в «Правительстве для граждан».

    Сотрудники ЦОНов обслуживают только иностранцев по следующим адресам:

    г. Астана, пр. Республики, 34, Жастар Сарайы;

    г. Алматы, мкр. Шугыла, 347/2, Центр миграционных услуг;

    г. Актобе, ул. Татеулы, 5, Жекпе-Жек Сарайы;

    г. Костанай, ул. Тауелсиздик, 118/1, Костанайский региональный университет;

    г. Павлодар, ул. Павлова, 48/1, отдел миграционной полиции;

    г. Петропавловск, ул. Каттая Кеншинбаева, 22, Жастар Сарайы;

    г. Уральск, ул. Жангир хана, 160/4, здание акимата.


    Теги:
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