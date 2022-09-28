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    12:45, 28 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Адреса ЦОНов для приема иностранцев изменились в Астане, Актобе и Уральске

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Госкорпорация «Правительство для граждан» сообщает об изменении адресов трех усиленных ЦОНов для приема иностранных граждан, передает МИА «Казинформ».

    Ранее, в связи с увеличением обращений иностранцев в ЦОНы, госкорпорацией было принято решение об обслуживании граждан в отдельно усиленных ЦОНах в восьми городах Казахстана.

    Учитывая наплыв и во избежание очередей, было принято решение об изменении пунктов приема иностранных граждан, прибывших в Астану, Актобе и Уральск. Теперь иностранные клиенты могут обратиться за получением услуги «Формирование ИИН иностранцам, временно пребывающим в РК» по следующим адресам:

    г. Астана, пр. Республики, 34;

    г. Актобе, ул. Татеулы, 5;

    г. Уральск, ул. Жангир хана, 160/4.

    Напомним, для получения ИИН нерезидентам необходимо иметь при себе документ удостоверяющий личность, нотариально заверенную доверенность, в случае обращения представителя услугополучателя, а также заявление.

    Отметим, что срок выдачи свидетельства ИИН для иностранцев составляет 1 рабочий день. Получение ИИН в Казахстане бесплатно для всех.

    К слову, все ЦОНы в стране работают в штатном режиме, с 9:00 до 18:00 в будние дни. Дежурные ЦОНы принимают граждан с 9:00 до 20:00 в будни, по субботам с 9:00 до 13:00.

    Посетители могут заранее забронировать очередь в ЦОН через приложение «Мобильный ЦОН», eGov mobile, Telegram-бот EgovKzBot2.0, портал электронного правительства eGov и по номеру единого контакт-центра 1414.


    Теги:
    ЦОН Цифровой Казахстан мигранты Уральск Актобе Астана Закон и право
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