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    16:15, 29 Апрель 2024 | GMT +6

    Адраспан внесли в список запрещенных в России

    адыраспан
    Фото: Dzen.ru

    Министерство внутренних дел РК предупредило казахстанцев о том, что растение гармала, известная в Казахстане как адраспан, внесена в список запрещенных для оборота в России, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В МВД отметили, что за вввоз в Россию адраспана предусмотрена уголовная ответственность, наказанием будет либо штраф в размере одного млн рублей (4,75 млн тенге), либо лишение свободы до семи лет. За перевозку в особо крупном размере предусмотрено лишение свободы на срок от 15 до 20 лет.

    — Министерство внутренних дел обращается к гражданам Казахстана, планирующим выезд за рубеж, быть ответственными и соблюдать законы страны посещения, — заявил официальный представитель МВД РК Шынгыс Алекешев. 

    Ранее в Казахстане расширили список наркотических, психотропных веществ и прекурсоров, подлежащих контролю. Согласно документу, в раздел наркотических средств, использование которых в медицинских целях запрещено, добавлены пара-флуорофентанил (пара-фторфентанил), брорфин и метонитазен.

    Теги:
    Закон и право Контрабанда Запрет на вывоз Россия
    Ербол Казистаев
    Автор
    Ербол Казистаев
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