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    13:32, 02 Сентябрь 2024 | GMT +6

    Администрирование — основа налоговых изменений: Перуашев о Послании Президента

    Азат Перуашев
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Комментируя послание Президента, председатель партии «Акжол» Азат Перуашев особенно подчеркнул важность экономического блока. В частности, проект нового налогового кодекса. Об этом он рассказал корреспонденту агентства Kazinform. 

    По мнению депутата, перенос принятия кодекса является правильным решением.

    — Поручение давалось Президенту в прошлом году в послании обеспечить простоту и эффективность применения налогового кодекса. А у нас в новом кодексе добавилось 100 новых статей. Это что за упрощение такое? Когда добавляются новые статьи, они усложняют. И, во-вторых, очень важный принципиальный момент, на которое обратил внимание Президент, это навести порядок с администрированием, — сказал Перуашев.

    Он считает, что власти не ищут тех, кто укрывается от налогообложения, предпочитая работать только с теми, кто ведет предпринимательство открыто.

    — Поэтому вопрос администрирования — это решающий, краеугольный камень в налоговой области. Хорошо, что Президент сегодня поручил им заняться. Мы знаем, что налоговый орган сегодня разрабатывает цифровую систему, которая позволит подтверждать, отслеживать достоверность счетов, сделок, — сказал депутат.

    Теги:
    Депутаты Налоги Послание Президента РК-2024
    Данияр Ищанов
    Автор
    Данияр Ищанов
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