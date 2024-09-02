Администрирование — основа налоговых изменений: Перуашев о Послании Президента

Комментируя послание Президента, председатель партии «Акжол» Азат Перуашев особенно подчеркнул важность экономического блока. В частности, проект нового налогового кодекса. Об этом он рассказал корреспонденту агентства Kazinform.

По мнению депутата, перенос принятия кодекса является правильным решением.

— Поручение давалось Президенту в прошлом году в послании обеспечить простоту и эффективность применения налогового кодекса. А у нас в новом кодексе добавилось 100 новых статей. Это что за упрощение такое? Когда добавляются новые статьи, они усложняют. И, во-вторых, очень важный принципиальный момент, на которое обратил внимание Президент, это навести порядок с администрированием, — сказал Перуашев.

Он считает, что власти не ищут тех, кто укрывается от налогообложения, предпочитая работать только с теми, кто ведет предпринимательство открыто.