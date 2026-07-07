Администрация Трампа планирует сэкономить 1,5 триллиона долларов

Администрация Трампа представила план дерегулирования на 2026 год, предусматривающий отмену 702 нормативных актов федеральных ведомств, что должно привести к рекордной экономии, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Вашингтоне со ссылкой на FOX Business.

Управление информации и нормативно-правового регулирования (OIRA), входящее в состав Административно-бюджетного управления Белого дома, заявило, что меры направлены на устранение правил, препятствующих экономическому росту, созданию рабочих мест и снижению стоимости товаров и услуг.

Исполняющий обязанности главы Административно-бюджетного управления Марк Паолетта сообщил, что ожидаемая экономия от сокращения регулирования может достичь 1,5 трлн долларов в 2026 финансовом году. По его словам, это значительно превысит предыдущий рекорд — 211,8 млрд долларов экономии, достигнутый в 2025 году за счет отмены 482 нормативных актов.

План предусматривает пересмотр ряда экологических норм, введенных при администрации Байдена. Агентство по охране окружающей среды США (EPA) намерено изменить стандарты выбросов для автомобилей и отменить ограничения на выбросы углекислого газа для электростанций, работающих на ископаемом топливе.

Кроме того, Министерство сельского хозяйства США планирует изменить правила программы продовольственной помощи SNAP, усилив требования к участникам и торговцам, а также обновить нормы безопасности продуктов. Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США намерено пересмотреть экспортный контроль, включая правила распространения технологий искусственного интеллекта и поставок беспилотников союзникам США, а также включить медь в тарифный режим национальной безопасности, установленный администрацией.

Ранее сообщалось, что власти США отменили экспортный контроль для ИИ-моделей Anthropic.