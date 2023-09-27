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    09:32, 27 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Администрация Президента держит на контроле ход реализации Послания Главы государства

    Администрация Президента держит на контроле ход реализации Послания Главы государства
    Фото: пресс-служба Акорды.

    Руководитель Администрации Президента Олжас Бектенов провел совещание по обсуждению хода реализации Послания Главы государства народу Казахстана.  Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды

    В совещании приняли участие помощники и советники Президента, руководство Правительства.

    Министр национальной экономики Алибек Куантыров представил сводный доклад о принимаемых Правительством мерах по исполнению поручений Главы государства, данных в Послании.

    Руководитель Администрации Президента отметил, что Послание содержит более ста конкретных поручений, нацеленных на качественную перестройку экономики страны, создание условий для экономического рывка.

    «Центральным и местным исполнительным органам необходимо максимально оперативно принять исчерпывающие меры по исполнению поручении Президента страны. Граждане и бизнес должны в самое ближайшее время почувствовать практический эффект от реализации Послания» – подчеркнул Олжас Бектенов.

    Теги:
    Акорда Администрация Президента РК Послание Президента РК
    Автор
    Ринат Дусумов
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