Администрация Президента держит на контроле ход реализации Послания Главы государства
Руководитель Администрации Президента Олжас Бектенов провел совещание по обсуждению хода реализации Послания Главы государства народу Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
В совещании приняли участие помощники и советники Президента, руководство Правительства.
Министр национальной экономики Алибек Куантыров представил сводный доклад о принимаемых Правительством мерах по исполнению поручений Главы государства, данных в Послании.
Руководитель Администрации Президента отметил, что Послание содержит более ста конкретных поручений, нацеленных на качественную перестройку экономики страны, создание условий для экономического рывка.
«Центральным и местным исполнительным органам необходимо максимально оперативно принять исчерпывающие меры по исполнению поручении Президента страны. Граждане и бизнес должны в самое ближайшее время почувствовать практический эффект от реализации Послания» – подчеркнул Олжас Бектенов.