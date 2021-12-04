Администраторов ресторанов наказали за нарушение саннорм в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за три дня мониторинговые группы выявили три развлекательных заведения, которые работали по ночам, нарушая санитарные нормы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, к ответственности привлекли четырех администраторов увеселительных заведений.

«Посещая развлекательные учреждения, мониторинговые группы обращают внимание на наличие масок, перчаток у персонала, проверяют режим работы заведений. Сотрудники полиции регулярно проверяют и проводят профилактические беседы с владельцами и гостями увеселительных заведений. Тем не менее, нарушения регистрируют. Пару дней назад нетрезвый посетитель одного из заведений вызвал полицейских. Прибыв на место, стражи правопорядка, установили, что в заведении весело проводили время около 10 человек. Как выяснилось, бар продолжал работать в ночное время», - рассказали в пресс-службе.

С начала года в городе Петропавловск мониторинговые группы выявили 391 нарушение санитарных норм.

Напомним, Северо-Казахстанская область – единственный регион в стране, который остается в «красной» зоне по распространению коронавируса.