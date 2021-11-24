Администратора сауны наказали за шумных посетителей в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с начала года к ответственности привлекли более двух с половиной тысяч человек за нарушение тишины в ночное время, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Судя по информации пресс-службы департамента полиции, любителей шумных ночных посиделок не останавливает факт отсутствия за подобные нарушения предупреждений. Сразу же налагается штраф в размере пять МРП, или 14,5 тысячи тенге.

За выходные дни в Петропавловске полицейские 25 раз выезжали на вызовы, связанные с нарушением тишины. Дважды источником шума становились съемные квартиры. В одном из случаев к ответственности привлекли администратора сауны, клиенты которой беспокоили жителей соседних домов.

«Скандалы нетрезвых соседей, громкая музыка по ночам – таковы основные жалобы петропавловцев, которые обращаются в полицию с заявлениями о нарушениях тишины. Количество вызовов традиционно увеличивается в выходные дни», - отметил начальник отдела местной полицейской службы Рустам Садулов.

Соблюдать тишину, согласно действующему законодательству, необходимо с 22:00 до 09:00 часов утра в будние дни, с 23:00 до 10:00 часов утра в выходные и праздничные дни.