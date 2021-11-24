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    20:07, 23 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Администратора сауны наказали за шумных посетителей в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с начала года к ответственности привлекли более двух с половиной тысяч человек за нарушение тишины в ночное время, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Судя по информации пресс-службы департамента полиции, любителей шумных ночных посиделок не останавливает факт отсутствия за подобные нарушения предупреждений. Сразу же налагается штраф в размере пять МРП, или 14,5 тысячи тенге.

    За выходные дни в Петропавловске полицейские 25 раз выезжали на вызовы, связанные с нарушением тишины. Дважды источником шума становились съемные квартиры. В одном из случаев к ответственности привлекли администратора сауны, клиенты которой беспокоили жителей соседних домов.

    «Скандалы нетрезвых соседей, громкая музыка по ночам – таковы основные жалобы петропавловцев, которые обращаются в полицию с заявлениями о нарушениях тишины. Количество вызовов традиционно увеличивается в выходные дни», - отметил начальник отдела местной полицейской службы Рустам Садулов.

    Соблюдать тишину, согласно действующему законодательству, необходимо с 22:00 до 09:00 часов утра в будние дни, с 23:00 до 10:00 часов утра в выходные и праздничные дни.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Общество Правоохранительные органы
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